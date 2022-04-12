ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В результате химической атаки на Мариуполь ранены трое бойцов "Азова", - Билецкий

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 12 апреля 2022 00:31
В результате химической атаки на Мариуполь ранены трое бойцов "Азова", - Билецкий Мариуполь (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что в результате применения химического оружия российской армией пострадало три бойца "Азова". По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Андрея Билецкого.

"Если говорить о практической стороне удара химическим оружием по "Азовстали", то она небольшая. Трое людей, бойцов-"азовцев", имеют четко выраженные признаки отравления боевыми отравляющими химическими веществами, но без катастрофических последствий", - заявил Билецкий.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции