В результате химической атаки на Мариуполь ранены трое бойцов "Азова", - Билецкий
Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что в результате применения химического оружия российской армией пострадало три бойца "Азова". По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Андрея Билецкого.
"Если говорить о практической стороне удара химическим оружием по "Азовстали", то она небольшая. Трое людей, бойцов-"азовцев", имеют четко выраженные признаки отравления боевыми отравляющими химическими веществами, но без катастрофических последствий", - заявил Билецкий.
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