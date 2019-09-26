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Богдан был на переговорах Азарова с РФ об отказе от ассоциации с ЕС, - "Схемы"

Новости » Политика    26.09.2019 - 22:23
Богдан был на переговорах Азарова с РФ об отказе от ассоциации с ЕС, - "Схемы"
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

После переговоров Богдан был награжден государственной наградой

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".

Как сообщается, об участии Богдана в переговорах, которые проходили в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, а также рабочий документ с составом украинской делегации, где фигурирует его фамилия.

Отмечается, что через месяц после возвращения в Киев и после решения правительства Азарова приостановить ассоциацию с Европейским союзом Богдан был награжден государственной наградой.

"За проведение превентивных антикоррупционных мер, создание условий нетерпимости и формирования негативного отношения к коррупции", и в частности, за "подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины", - говорится в ходатайстве о награждении.

Напомним, ранее Верховный суд отклонил жалобу на назначение Андрея Богдана главой Администрации президента в мае 2019 года. В жалобе говорилось о том, что назначение Богдана является противоправным, поскольку на него через люстрацию распространялся запрет занимать должность главы Администрации президента.

Также РБК-Украина писало, что Богдан не исключил возможность принять участие в выборах городского главы Киева. Богдан добавил, что выполнил свою функцию на посту руководителя ОП, поэтому мог бы "заняться чем-то серьезным".

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