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Зеленский поручил Богдану подготовить ежегодное послание президента к Раде

Новости » Политика    09.10.2019 - 16:52
Зеленский поручил Богдану подготовить ежегодное послание президента к Раде
Фото: Владимир Зеленский и Андрей Богдан (president.gov.ua)

Богдан также сможет менять персональный состав рабочей группы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителю Офиса президента Андрею Богдану подготовить его ежегодное послание к Верховной раде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно распоряжению, руководить подготовкой проекта ежегодного послания президента Украины к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины будет глава ОП Андрей Богдан.

Ему разрешается вносить изменения в персональный состав рабочей группы, привлекать к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также отечественных и иностранных ученых, независимых экспертов.

Методическим и научным обеспечением подготовки послания будет заниматься Александр Литвиненко - директор Национального института стратегических исследований. Он также займет должность заместителя руководителя рабочей группы.

Рабочая группа в двухнедельный срок должна определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, а в двухмесячный срок подготовить и представить на рассмотрение проект послания.

Напомним, ранее Офис президента анонсировал первую открытую пресс-конференцию Зеленского на должности президента. Встреча состоится в Kyiv Food Market, президент будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Также РБК-Украина сообщало, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства.

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