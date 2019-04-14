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Зеленский прокомментировал, почему на него работают люди Коломойского

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 09:17
Зеленский прокомментировал, почему на него работают люди Коломойского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что у него с этими людьми контракт

Кандидат в президенты Украина Владимир Зеленский прокомментировал, почему в его команде присутствуют юрист и охрана украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Новости Украины.

Зеленский пояснил, что у него с этими людьми заключен контракт.

"У нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все. Андрей Богдан (юрист Коломойского) - одна из трех компаний, ну он один там из компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании", - сообщил Зеленский.

Также он добавил, что юридическим сопровождением его партии и его команды занимаются 3 компании.

Ранее РБК-Украина повідмляло, что Коломойский подтвердил, что юрист Зеленского является его адвокатом. Олигарх Игорь Коломойский сообщил, что юрист кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан является также и его адвокатом.

Напомним, у Зеленского прокомментировали движение Украины в НАТО. По словам спикера предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова, интеграция в Североатлантический альянс действительно важна для Украины и сейчас в штабе Зеленского не видят ее альтернативы.

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