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У Зеленского прокомментировали движение Украины в НАТО

Новости » Выборы 2019    13.04.2019 - 21:12
У Зеленского прокомментировали движение Украины в НАТО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В штабе Зеленского уверены, что курс в НАТО важен для Украины

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что интеграция в НАТО является важной для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Разумкова, интеграция в Североатлантический альянс действительно важна для Украины и сейчас в штабе Зеленского не видят ей альтернативы.

"Если мы говорим об интеграции в Североатлантический альянс - да, это действительно важно и, к сожалению, или, к счастью, другой альтернативы движения Украины в этом направлении нет", - заявил он.

Также Разумков добавил, что украинцы уже давно сделали свой "цивилизационный выбор".

"Он (выбор - ред.) был подтвержден в 2014 году, гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства, он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на востоке страны, но это еще тяжелый путь, который нам предстоит пройти", - отметил спикер штаба Зеленского.

Напомним, ранее спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что сейчас они не видят альтернативы минскому процессу для урегулирования конфликта на Донбассе. Он отметил, что возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма должно происходить исключительно на условиях Украины.

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