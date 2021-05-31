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Зеленський розповів, чи планує Україна застосовувати п'яту статтю НАТО

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 22:49
Зеленський розповів, чи планує Україна застосовувати п'яту статтю НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розповів, чи буде Україна застосовувати п'яту статтю НАТО, якщо вона отримає членство в Альянсі. За його словами, Україна не хоче війни.

Про це йшлося в інтерв'ю президента німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так, журналіст газети сказав Зеленському, що деякі країни НАТО з острахом ставляться до членства України в Альянсі, поки вона воює з Росією, оскільки у такому разі Київ може застосувати п'яту статтю, згідно з якою всі держави НАТО повинні були б вступити в конфлікт.

"Це було б питанням переговорів. Україна не хоче війни. Ми не говоримо: Ой, да ладно. Ми не думаємо про це. І чи бачимо ми альтернативу Альянсу для нас? Питання в тому, як вийти з цієї складної ситуації. Ситуації, яка склалася зі вступом України в НАТО. Я можу відповісти на це запитання для вас. Україна може мати план Б", - заявив у відповідь Зеленський.

Як пояснив глава держави, коли Україна поверне свої окуповані території та відновить територіальну цілісність, то США та Євросоюз могли б гарантувати Україні безпеку. В цьому і полягає його план Б.

"Якщо одного дня Україна поверне свої окуповані території, вона не повинна бути забезпечена невизначеними домовленостями, які легко можна порушити, як це було з Будапештським меморандумом. Швидше за все, мали б бути серйозні гравці: ЄС та США. Потім вони забезпечили б Україні майбутній особливий статус у сфері безпеки", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно в українському Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет міститиме завдання, які Україна повинна виконати до 2025 року.

До цього Зеленський заявляв, що вже настав час надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

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