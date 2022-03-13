Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой звание присвоено посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звания Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Глава государства присвоил звание Героя Украины с удостоенным ордером Золотая звезда сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.

Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задание в городе Охтырка Сумской области.

Дерусова спасла больше 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийского обстрела оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.