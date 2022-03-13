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Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой звание присвоено посмертно

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Воскресенье 13 марта 2022 03:01
Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой звание присвоено посмертно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звания Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Глава государства присвоил звание Героя Украины с удостоенным ордером Золотая звезда сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.

Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задание в городе Охтырка Сумской области.

Дерусова спасла больше 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийского обстрела оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.

Напомним, что Зеленский отметил государственными наградами 106 военнослужащих ВСУ, 17 из которых - посмертно.

Мы также писали о том, что Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет вечером 12 марта провели телефонный разговор. Они обсудили способы прекращения болевых действий на украинской территории.

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