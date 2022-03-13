Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой звание присвоено посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звания Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
Глава государства присвоил звание Героя Украины с удостоенным ордером Золотая звезда сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.
Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задание в городе Охтырка Сумской области.
Дерусова спасла больше 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийского обстрела оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.
Напомним, что Зеленский отметил государственными наградами 106 военнослужащих ВСУ, 17 из которых - посмертно.
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