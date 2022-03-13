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Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій звання присвоєно посмертно

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Неділя 13 березня 2022 03:01
Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій звання присвоєно посмертно Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння державних нагород військовим ЗСУ. При цьому звання Герой України вперше удостоїлася жінка, якій воно було присвоєно посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Глава держави присвоїв звання Героя України з удостоєним ордером Золота Зірка сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно.

Вона була старшим бойовим медиком і з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області.

Дерусова врятувала більше 10 українських військовослужбовців і загинула від артилерійського обстрілу окупантів, надаючи допомогу пораненим бійцям ЗСУ.

Нагадаємо, що Зеленський відзначив державними нагородами 106 військовослужбовців ЗСУ, 17 з яких - посмертно.

Ми також писали про те, що Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет ввечері 12 березня провели телефонну розмову. Вони обговорили способи припинення больових дій на українській території.

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