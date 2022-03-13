Зеленский подписал два указа о присвоении государственных наград военным ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о присвоении государственных наград военным ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
"Я подписал два важных указа о присвоении государственных наград Украины 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины, 17 из них, к сожалению, посмертно, но они герои", - заявил глава государства.
Также президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины с удостоенным ордером Золотая звезда:
Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу посмертно. Он мужественно оборонял наши позиции в Киевской области, а также уничтожил вражескую технику и значительное количество сил врага.
Старшему солдату Пархоменко Виталию Васильевичу посмертно. Во время контрнаступления в районе города Макаров он нанес значительные потери врагу и героически погиб, защищая своих побратимов.
Солдату Мрочку Константину Васильевичу посмертно. Он мужественно боролся с преобладающими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.
Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу посмертно. Он героически исполнял свои обязанности против преобладающих сил противника, и до последнего помогал своим сослуживцам.
Сержанту Ханину Андрею Павловичу посмертно. Он защищал Волноваху Донецкой области, уничтожил танк противника и около 10 противников.
Сержанту Вирусовой Инне Николаевне посмертно. Она старший боевой медик с 24 февраля исполняла задание в городе Охтырка Сумской области. Сержант спасла больше 10 военнослужащих. Погибла от артиллерийского обстрела российских войск. При этом она - первая женщина Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.
Напомним, в Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу.
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