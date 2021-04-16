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Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона

Новина українською → Париж, Пятница 16 апреля 2021 14:43
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали переговоры один на один. Они проходят в Елисейском дворце.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Встреча происходит на фоне наращивания Россией военных сил на границе Украины. К переговорам Зеленского и Макрона присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.

В ОП сообщили, что встреча двух лидеров уже началась.

Президент Украины в интервью изданию Le Figaro заявил, что Россия блокирует любые переговоры, в том числе и нормандские. Он ожидает, что "нормандскую четверку" оживит президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. В ходе беседы обсудили ситуацию на Донбассе.

Тогда лидеры Германии и Франции призвали провести переговоры в нормандском формате.

Отметим, Владимир Зеленский назвал три условия для достижения мира на Донбассе.

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Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
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