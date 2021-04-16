У Путина озвучили ожидания от переговоров Зеленского, Макрона и Меркель
В Кремле озвучили ожидания от переговоров президента Украины Владимира Зеленского, лидера Фрации Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. В РФ опять говорят о "провокациях" Украины на Донбассе.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
У Путина ожидают, что Меркель и Макрон смогут донести до Зеленского тезис о необходимости "прекратить провокации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины".
"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - отметил он.
Отметим, что обострение на Донбассе началось после того, как в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начинают переговоры. К ним потом присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.
Отметим, украинский лидер считает, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись. Стягивание российских войск к украинским границам президент Украины Владимир Зеленский считает давлением.