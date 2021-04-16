ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина озвучили ожидания от переговоров Зеленского, Макрона и Меркель

Новина українською → Москва, Пятница 16 апреля 2021 14:37
У Путина озвучили ожидания от переговоров Зеленского, Макрона и Меркель Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле озвучили ожидания от переговоров президента Украины Владимира Зеленского, лидера Фрации Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. В РФ опять говорят о "провокациях" Украины на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

У Путина ожидают, что Меркель и Макрон смогут донести до Зеленского тезис о необходимости "прекратить провокации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины".

"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - отметил он.

Отметим, что обострение на Донбассе началось после того, как в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начинают переговоры. К ним потом присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Отметим, украинский лидер считает, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись. Стягивание российских войск к украинским границам президент Украины Владимир Зеленский считает давлением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Ангела Меркель Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
NEWS
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса