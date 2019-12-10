Зеленский рассказал, когда обсудят вопрос возвращения Украине контроля за границей

Вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам нормандской встречи, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что настаивал на необходимости возобновления Украиной контроля за границей.

"Сегодня я настаивал на необходимости возобновления Украиной контроля над государственной границей. Уверен, что мы вернемся к решению вопроса на следующей встрече в нормандском формате через 4 месяца", - заявил Зеленский.

Также по словам Зеленского, бессрочное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца 2019 года.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

Напомним, по итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

Накануне саммита "нормандской четверки" министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что Москва ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита. При этом он подчеркивал, что российская сторона в Париже будет требовать прямого диалога между Киевом и представителями оккупированного Донецка и Луганска.