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Зеленский рассказал, что нужно сделать, чтобы война не исчезла с информационного поля

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Держать тему войны в Украине в информационном поле является сложной задачей. Украинцы должны больше освещать ситуацию в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что держать внимание на одной теме на протяжение долгого времени очень сложно.

"Каждый должен продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте, пожалуйста, информацию. Поддерживайте наши потребности. В первую очередь это касается наших журналистов. Чем больше вы будете говорить об Украине в мире, тем быстрее мы можем закончить войну и освободить наши земли", - заявил Зеленский.

Добавим, что Российская Федерация по-прежнему продолжает прибегать к дезинформации среди доверчивого населения. Например, лишь недавно страна-оккупант распространяла информацию о том, что якобы вирус обезьяньей оспы был выведен в "украинских биолабораториях";

Также Россия повествовала о том, что западные компании понемногу начали возвращаться к ее рынку. Это также не соответствует действительности.

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Владимир Зеленский