Зеленський розповів, що потрібно зробити, щоб війна не зникла з інформаційного поля

Він зазначив, що тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно.

"Кожен має продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби. В першу чергу це стосується наших журналістів. Чим більше ви будете говорити про Україну у світі, тим швидше ми можемо закінчити війну і звільнити наші землі", - заявив Зеленський.

Додамо, що Російська Федерація як і раніше продовжує вдаватися до дезінформації серед довірливого населення. Наприклад, лише нещодавно країна-окупант поширювала інформацію про те, що нібито вірус мавпячої віспи був виведений в "українських біолабораторіях";

Також Росія оповідала про те, що західні компанії потроху почали повертатися до її ринку. Це також не відповідає дійсності.

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