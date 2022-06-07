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Зеленський розповів, що потрібно зробити, щоб війна не зникла з інформаційного поля

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Тримати тему війни в Україні в інформаційному полі є складним завданням. Українці мають більше висвітлювати ситуацію у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно.

"Кожен має продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби. В першу чергу це стосується наших журналістів. Чим більше ви будете говорити про Україну у світі, тим швидше ми можемо закінчити війну і звільнити наші землі", - заявив Зеленський.

Додамо, що Російська Федерація як і раніше продовжує вдаватися до дезінформації серед довірливого населення. Наприклад, лише нещодавно країна-окупант поширювала інформацію про те, що нібито вірус мавпячої віспи був виведений в "українських біолабораторіях";

Також Росія оповідала про те, що західні компанії потроху почали повертатися до її ринку. Це також не відповідає дійсності.

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Володимир Зеленський