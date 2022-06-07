ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский рассказал, что нужно сделать, чтобы война не исчезла с информационного поля

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 00:10
Зеленский рассказал, что нужно сделать, чтобы война не исчезла с информационного поля Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Держать тему войны в Украине в информационном поле является сложной задачей. Украинцы должны больше освещать ситуацию в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что держать внимание на одной теме на протяжение долгого времени очень сложно.

"Каждый должен продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте, пожалуйста, информацию. Поддерживайте наши потребности. В первую очередь это касается наших журналистов. Чем больше вы будете говорить об Украине в мире, тем быстрее мы можем закончить войну и освободить наши земли", - заявил Зеленский.

Добавим, что Российская Федерация по-прежнему продолжает прибегать к дезинформации среди доверчивого населения. Например, лишь недавно страна-оккупант распространяла информацию о том, что якобы вирус обезьяньей оспы был выведен в "украинских биолабораториях";

Также Россия повествовала о том, что западные компании понемногу начали возвращаться к ее рынку. Это также не соответствует действительности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью