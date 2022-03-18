Зеленский рассказал о новой программе кредитования бизнеса и гарантиях банков

"Любой бизнес может получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка 5%. А общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен", - отметил глава государства.

Таким образом власти рассчитывают увеличить количество бизнеса, который сможет пользовать этой программой.

Зеленский также отметил, что завтра 18 марта, Кабинет министров проголосует за масштабное сокращение регуляций. Если ранее было более 600 разрешений и лицензий, то сейчас останутся обязательными около 20 - то есть те, которые невозможно отменить, как например, об обращении с радиоактивными отходами.

"Для большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип. Огласил о начале деятельности и свободно работаешь", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что поручил НБУ и нардепам найти такую законодательную возможность, которая бы позволяла государству гарантировать 100% вкладов в украинских банках.

Это означает, что при любых проблемах в банке, государство должно гарантировать выплату полного депозита, а не только части, как это было ранее.