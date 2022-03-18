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Кулеба рассказал о соревнованиях между странами, чтобы принять встречу Зеленского и Путина

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Пятница 18 марта 2022 00:49
Кулеба рассказал о соревнованиях между странами, чтобы принять встречу Зеленского и Путина Кулеба высказался о переговорах Зеленского и Путина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что за право на место проведения встречи президента Владимира Зеленского и руководителя Кремля Владимира Путина между разными странами идет "соревнование".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД "УП".

Он подчеркнул, что Зеленский к этой встрече готов "хоть завтра", имеет четкую позицию, которая сформулирована по всем вопросам, и "Украина к этому разговору готова".

Так, добавил Кулеба, делегации Украины и РФ могут "еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов".

Для того, чтобы на переговорах позиция нашей страны была как можно сильнее, ВСУ и все силы обороны наносят оккупантам потери, дипломаты организуют дополнительные санкции, занимаются вопросами поставки необходимого оружия для укрепления обороноспособности Украины.

"Конкуренция, уже там соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу. Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - сказал Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о требованиях на переговорах с РФ и подчеркнул, что приоритетными является завершение войны и гарантии безопасности.

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