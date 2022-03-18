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Зеленский рассказал о новой программе кредитования бизнеса и гарантиях банков

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Пятница 18 марта 2022 01:44
Зеленский рассказал о новой программе кредитования бизнеса и гарантиях банков Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что власти подготовили новую программу кредитования для предпринимателей на базе программы "Доступные кредиты 5-7-9%" везде, где безопасно и может работать бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Любой бизнес может получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка 5%. А общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен", - отметил глава государства.

Таким образом власти рассчитывают увеличить количество бизнеса, который сможет пользовать этой программой.

Зеленский также отметил, что завтра 18 марта, Кабинет министров проголосует за масштабное сокращение регуляций. Если ранее было более 600 разрешений и лицензий, то сейчас останутся обязательными около 20 - то есть те, которые невозможно отменить, как например, об обращении с радиоактивными отходами.

"Для большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип. Огласил о начале деятельности и свободно работаешь", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что поручил НБУ и нардепам найти такую законодательную возможность, которая бы позволяла государству гарантировать 100% вкладов в украинских банках.

Это означает, что при любых проблемах в банке, государство должно гарантировать выплату полного депозита, а не только части, как это было ранее.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о соревнованиях между странами, чтобы принять встречу Зеленского и Путина.

Мы также писали о том, что Владимир Зеленский 22 марта выступит перед парламентом Италии.

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