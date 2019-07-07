Зеленский рассказал, когда назначит главу Одесской ОГА

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Нового главу Одесской ОГА могут назначить уже на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда подпишет указ о назначении нового главы Одесской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу журналиста Богдана Осинского в Facebook.

Отвечая на вопрос журналиста, когда в Одесской ОГА появится новый руководитель Зеленский заявил, что уже на следующей неделе появится соответствующий указ.

Кроме того, глава государства добавил, что не владеет информацией о связях одобренного Кабинетом министров кандидата на должность руководителя Одесской области Андрея Андрейчикова с лидером партии "Родина", сепаратистом Игорем Марковым.

"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - отметил Зеленский.

Спросил за Андрейчикова. Сказал назначить за неделю Опубликовано Богданом Осінським Суббота, 6 июля 2019 г.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрейчиков является совладельцем компании "Охотник-2007" вместе с соратником нардепа-беглеца Маркова, которого Служба безопасности Украины подозревает в сепаратизме.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации. Также президент уволил с должности временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОГА Ивана Дурана.

Кроме того, во время визита во Львовскую область Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Ивано-Франковской ОГА. По словам Зеленского, Ивано-Франковскую область возглавит Денис Шмыгаль.