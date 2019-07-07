ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский рассказал, когда назначит главу Одесской ОГА

Новости » Политика    07.07.2019 - 14:36
Зеленский рассказал, когда назначит главу Одесской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Нового главу Одесской ОГА могут назначить уже на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда подпишет указ о назначении нового главы Одесской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу журналиста Богдана Осинского в Facebook.

Отвечая на вопрос журналиста, когда в Одесской ОГА появится новый руководитель Зеленский заявил, что уже на следующей неделе появится соответствующий указ.

Кроме того, глава государства добавил, что не владеет информацией о связях одобренного Кабинетом министров кандидата на должность руководителя Одесской области Андрея Андрейчикова с лидером партии "Родина", сепаратистом Игорем Марковым.

"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - отметил Зеленский.

 

Спросил за Андрейчикова. Сказал назначить за неделю

Опубликовано Богданом Осінським Суббота, 6 июля 2019 г.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрейчиков является совладельцем компании "Охотник-2007" вместе с соратником нардепа-беглеца Маркова, которого Служба безопасности Украины подозревает в сепаратизме.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации. Также президент уволил с должности временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОГА Ивана Дурана.

Кроме того, во время визита во Львовскую область Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Ивано-Франковской ОГА. По словам Зеленского, Ивано-Франковскую область возглавит Денис Шмыгаль.

Зеленский присвоил имя 36 бригаде морской пехоты Зеленский и Туск посетят сегодня Станицу Луганскую
Новости Украины Владимир ЗеленскийОдессаназначение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь