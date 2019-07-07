Зеленський розповів, коли призначить главу Одеської ОДА

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Нового главу Одеської ОДА можуть призначити вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли підпише указ про призначення нового очільника Одеської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку журналіста Богдана Осінського у Facebook.

Відповідаючи на запитання журналіста, коли в Одеської ОДА з'явиться новий очільник Зеленський заявив, що вже наступного тижня з'явиться відповідний указ.

Крім того, глава держави додав, що не володіє інформацією про зв'язки схваленого Кабінетом міністрів кандидата на посаду очільника Одеської області Андрія Андрейчикова з лідером партії "Родіна", сепаратистом Ігорем Марковим.

"Немає ніяких зв'язків. Давайте мені докази. Не знаю про це нічого", - зазначив Зеленський.

Спитав за Андрейчикова. Сказав назначить за тиждень Опубліковано Богданом Осінським Субота, 6 липня 2019 р.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що кандидат на посаду глави Одеської ОДА Андрейчиков є співвласником компанії "Мисливець-2007" разом з соратником нардепа-втікача Маркова, якого Служба безпеки України підозрює в сепаратизмі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка новим головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Також президент звільнив з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА Івана Дурана.

Крім того, під час візиту до Львівської області Зеленський анонсував призначення нового очільника Івано-Франківської ОДА. За словами Зеленського, Івано-Франківську область очолить Денис Шмигаль.