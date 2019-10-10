Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кого поддержит на должности мэра Одессы. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, этот кандидат не хочет идти в политику.

"Мэр Одессы... честно скажу. Мне очень нравится (Александр, - ред.) Андросов. Но он не хочет в политики. Кстати, обращаясь, Андросов, может подумаешь?" - прокомментировал президент.

"Мэр такого города как Одесса ... У нас много таких городов, непростых. И туристический, и портовый... Там должен быть человек, который одессит, которого все уважают. То есть, лицо таких городов должно быть такое, которое все уважают. Я сейчас честно сказал Андросову, пусть к тебе люди ходят - иди в мэры, иди в мэры. Президент тебя поддержит, я уверен, что и люди поддержат", - добавил Зеленский.

Отметим, Андросов является официальным представителем команды Зеленского в Одессе.

В материале РБК-Украина "Тень выборов: как у Зеленского планируют перезагрузить власть в Киеве и на местах" сообщалось, что досрочные выборы могут состояться в других городах-миллионниках, таких как Днепр, Харьков, Одесса.

Напомним также, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркивал, что местные выборы возможны после завершения формирования объединенных территориальных общин. По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.