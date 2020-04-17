Зеленский рассказал, какую программу поддержки готовит правительство для бизнеса

Кабинет министров разрабатывает несколько кредитных программ для бизнеса во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство уже почти закончило разработку программы поддержки малого бизнеса.

"Наиболее пострадавших, и которые в дальнейшем пострадают от коронавируса и от экономического кризиса, который будет. На эту поддержку разрабатывалась программа. Там и упрощение налогового давления, и кредитные каникулы", - рассказал Зеленский.

Президент также напомнил о программе кредитования для малого и среднего бизнеса "5-7-9". По его словам, на следующей неделе предпринимателям дадут возможность брать кредиты на развитие бизнеса под 3%.

"Уверен, что во многих отраслях - развлекательный, туристический бизнес, - там можем дойти до 0%", - добавил глава государства.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров разработает план выхода из экономического кризиса в Украине. По его словам, в правительстве четко понимают, какие программы надо сделать для малого и среднего бизнеса.