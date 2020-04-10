Правительство разработает план выхода Украины из кризиса

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин ведет работу над разработкой плана выхода из кризиса

Кабинет министров Украины разработает план выхода из экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина начала карантинные мероприятия ранее чем Испания и Италия, а потому может раньше начать разработку плана выхода страны из экономического кризиса.

"Сегодня такой план есть. Он еще довольно сырой. Мы четко понимаем, какие программы надо сделать для малого и среднего бизнеса. Где надо сделать рефинанс кредитов для малых и средних предприятий. Мы понимаем, какая ставка кредитования до 5% должен быть сейчас в условиях восстановления экономики. То, что у нас сейчас нет итальянского или испанского сценария, не означает, что надо расслабиться. Как только план будет готов, он будет представлен. Он в работе. Мы работаем", - заявил Шмыгаль.

Председатель правительства подчеркнул, что антикризисные меры будут включать, в том числе, кредитные каникулы для бизнеса.

"Это означает, что предприятия малого и среднего бизнеса будут иметь возможность не платить проценты на время карантина, не платить тело кредита на время карантина", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль представил наработки стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. В Кабмине планируют, что режим чрезвычайной ситуации продлится до начала мая.