Зеленський розповів, які кредитні програми готує уряд для бізнесу

Кабінет міністрів розробляє кілька кредитних програм для бізнесу під час кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд вже майже закінчив розробку програми підтримки малого бізнесу.

"Найбільш постраждалих, і які далі постраждають від коронавірусу і від економічної кризи, яка буде. На цю підтримку розробилась програма. Там і спрощення податкового тиску, і кредитні канікули", - розповів Зеленський.

Президент також нагадав про програму кредитування для малого і середнього бізнесу "5-7-9". За його словами, на наступному тижні підприємцям дадуть можливість брати кредити на розвиток бізнесу під 3%.

"Впевнений, що в багатьох галузях - розважальний, туристичний бізнес, - там можемо дійти до 0%", - додав глава держави.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розробить план виходу з економічної кризи в Україні. За його словами, в уряді чітко розуміють, які програми треба зробити для малого та середнього бізнесу.