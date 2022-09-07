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Зеленский рассказал о "хороших новостях" из Харьковской области и поблагодарил ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

У украинцев есть повод для радостей, который связан с активностью наших защитников на Харьковском направлении, однако еще не время называть освобожденные украинскими военными населенные пункты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"На этой неделе у нас есть хорошие новости с Харьковской области. Вероятно, все уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство", - сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас еще не время называть освобожденные украинскими защитниками населенные пункты.

Но, по словам президента, самое время поблагодарить 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.

Также Зеленский сказал слова благодарности 406-й отдельной артиллерийской бригаде за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения россиян на юге Украины и 60-й отдельной пехотной бригаде, которая последовательно продвигает наши позиции.

"Каждый успех наших военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области, тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг", - добавил президент.

Напомним, ранее в офисе президента анонсировали хорошие новости по продвижению ВСУ на Харьковском направлении.

Все, что известно о ситуации в Харьковской области, читайте в материале РБК-Украина.

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