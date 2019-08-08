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Зеленский рассказал, о чем говорил с Варфоломеем

Новости » Политика    08.08.2019 - 21:40
Зеленский рассказал, о чем говорил с Варфоломеем
Фото: Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей I (president.gov.ua)

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о чем говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем I в ходе встречи в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в ходе беседы, Зленский и Варфоломей обсудили ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма - обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне", - заявил президент. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Вселенским Патриархом Варфоломеем I в Стамбуле заявил, что власть не должна вмешиватся в церковные дела

Отметим, сейчас Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Во время своего визита он заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры. Это, по его словам, будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.

Кроме того, что  президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Турция должны ускорить подписание соглашения о свободной торговле между странами. Он добавил, что товарооборот между Украиной и Турцией может достичь 10 млрд долларов. По мнению турецкого президента, достижение этой цели вполне реально.

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