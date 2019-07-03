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Украина и Канада расширят зону свободной торговли

Новости » Экономика    03.07.2019 - 00:49
Украина и Канада расширят зону свободной торговли
Фото: встреча Зеленского и Трюдо (president.gov.ua)

Соглашение расширится на на сферу услуг и инвестиций

Украина и Канада будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций. Об этом сказал Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Он также отметил, что вместе с командой работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными.

"Важное место в наших отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Наши стороны будут работать над расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле... В ближайшее время начнутся переговоры, чтобы изложить эти договоренности на бумаге. Это будет означать, что украинские айтишники и предприниматели из разных отраслей получат возможность лучше сотрудничать с Канадой, не выезжая из Украины. Это означает больше рабочих мест", - сказал Зеленский.

Он таже поблагодарил за инвестиции канадские компании Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilion.

"Вчера украинская компания вместе с канадской "Вермилион Энерджи" выиграли право на нефтегазовые участки" - сообщил глава государства.

Напомним, в мае 2019 Украина и Грузия внесли общие изменения в Соглашения о свободной торговле между странами. 

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