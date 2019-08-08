ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський розповів, про що говорив з Варфоломієм

Новини » Політика    08.08.2019 - 21:40
Зеленський розповів, про що говорив з Варфоломієм
Фото: Володимир Зеленський і Вселенський Патріарх Варфоломій I (president.gov.ua)

У ході зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі і питання повернення Криму.

Президент України Володимир Зеленський розповів про що говорив з Вселенським патріархом Варфоломієм I в ході зустрічі в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в ході бесіди, Зленский і Варфоломій обговорили ситуацію на Донбасі і питання повернення Криму, а також ряд інших актуальних тем.

"Говорили про все: про ситуацію в Україні, про об'єднання України, про війну на Донбасі, про повернення Криму - про все. Про все, що хвилює всіх. Я радий, що у нас тут дуже потужна підтримка не тільки на політичному рівні", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Вселенським Патріархом Варфоломієм I в Стамбулі заявив, що влада не повинна втручатися у церковні справи.

Зазначимо, зараз Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Під час свого візиту він заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. Це, за його словами, буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону Чорного моря.

Крім того, що президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україна і Туреччина повинні прискорити підписання угоди про вільної торгівлі між країнами. Він додав, що товарообіг між Україною і Туреччиною може досягти 10 млрд доларів. На думку турецького президента, для досягнення цієї мети цілком реально.

Зеленський заявив Варфоломію про невтручання у церковні справи Посольство США закликало Росію вивести війська після загибелі військових на Донбасі
Новини України Володимир Зеленськийрелигия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся