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Президент рассказал Генассамблее ООН о покушении на Шефира: вот цена реформ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление "ценой за реформы" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

"Каждая ночь перед Генассамблеей ООН - бессонная ночь. В 2019 году - это волнение перед первым выступлением, 2020-й вообще был годом без сна для всего мира через COVID-19, а о прошедшей ночи я расскажу подробнее", - сказал Зеленский.

По его словам, в три часа ночи ему поступили десятки звонков о том, что на помощника президента Украины совершено покушение. "12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - добавил он.

"К счастью, Сергей (Шефир - ред.) жив, к счастью, жизни водителя уже ничего не угрожает", - отметил Зеленский.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира. Ранения получил водитель, а сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, США пообещали помочь с расследованием о покушении на Шефира.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители рассматривают несколько версий покушения на Шефира.

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Владимир ЗеленскийООНСергей Шефир