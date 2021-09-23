Президент рассказал Генассамблее ООН о покушении на Шефира: вот цена реформ

"Каждая ночь перед Генассамблеей ООН - бессонная ночь. В 2019 году - это волнение перед первым выступлением, 2020-й вообще был годом без сна для всего мира через COVID-19, а о прошедшей ночи я расскажу подробнее", - сказал Зеленский.

По его словам, в три часа ночи ему поступили десятки звонков о том, что на помощника президента Украины совершено покушение. "12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - добавил он.

"К счастью, Сергей (Шефир - ред.) жив, к счастью, жизни водителя уже ничего не угрожает", - отметил Зеленский.