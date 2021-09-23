Президент розповів Генасамблеї ООН про замах на Шефіра: ось ціна реформ

"Кожна ніч перед Генасамблеєю ООН - безсонна ніч. У 2019 році - це хвилювання перед першим виступом, 2020-й взагалі був роком без сну для всього світу через COVID-19, а про минулу ніч я розповім докладніше", - сказав Зеленський.

За його словами, о третій годині ночі йому надійшли десятки дзвінків про те, що на помічника президента України скоєно замах. "12 пострілів, 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - додав він.

"На щастя, Сергій (Шефір - ред.) живий, на щастя, життю водія вже нічого не загрожує", - зазначив Зеленський.