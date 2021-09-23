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Президент розповів Генасамблеї ООН про замах на Шефіра: ось ціна реформ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський розповів на Генасамблеї ООН про замах на свого помічника Сергія Шефіра. Глава держави назвав цей злочин "ціною за реформи" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

"Кожна ніч перед Генасамблеєю ООН - безсонна ніч. У 2019 році - це хвилювання перед першим виступом, 2020-й взагалі був роком без сну для всього світу через COVID-19, а про минулу ніч я розповім докладніше", - сказав Зеленський.

За його словами, о третій годині ночі йому надійшли десятки дзвінків про те, що на помічника президента України скоєно замах. "12 пострілів, 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - додав він.

"На щастя, Сергій (Шефір - ред.) живий, на щастя, життю водія вже нічого не загрожує", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Відзначити, США пообіцяли допомогти з розслідуванням про замах на Шефіра.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці розглядають кілька версій замаху на Шефіра.

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Володимир ЗеленськийООНСергій Шефір