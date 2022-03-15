Зеленский рассказал об эвакуации украинцев и удерживании оккупантами гумпомощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на протяжении дня, 14 марта, удалось вывезти из Киевской и Луганской областей 3 806 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
Глава государства также отметил, что нашу колону из 100 тоннами самого необходимого для жителей Мариуполя до сих пор оккупанты удерживают в Бердянске. Это происходит уже 3 день.
"Но мы будем стараться сделать все, чтобы жители Мариуполя получили продукты, воду и медикаменты", - заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский в среду, 16 марта, выступит перед Конгрессом США. Выступление президента Украины будет проходить перед обеими палатами конгрессменов в видеорежиме.
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