Зеленський розповів про евакуацію українців та утримання окупантами гумдопомоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом дня, 14 березня, вдалося вивезти з Київської та Луганської областей 3 806 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Глава держави також зазначив, що нашу колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для жителів Маріуполя досі окупанти утримують у Бердянську. Це відбувається вже 3 день.

"Але ми будемо намагатися зробити все, щоб жителі Маріуполя отримали продукти, воду і медикаменти", - заявив Зеленський.