ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назначил главу райгосадминистрации в Черниговской области

Новина українською →
Новгород-Северский, Понедельник 14 марта 2022 16:11
Зеленский назначил главу райгосадминистрации в Черниговской области Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Андрея Аникиенко главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.

"Назначить Аникиенко Андрея Михайловича главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области", – говорится в распоряжении Зеленского.

До недавнего времени Аникиенко был депутатом Новгород-Северского городского совета. Он был избран от сел Блистова, Березова Гать, Лоска, Слободка и Стахорщина и входил в комиссию по вопросам планирования, бюджета и коммунальной собственности города. Ранее Аникиенко возглавлял районный отдел ГУ ГСЧС.

К слову, глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов оценил потенциал ПВО Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Черниговская область
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную