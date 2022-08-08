UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал, как должна закончиться война в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

После войны Украина должна вернуть себе все, что временно захватила Россия, также страна-агрессор должна понести наказание за свои преступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, это важно не только из-за справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны.

Он также отметил, что именно над таким окончанием войны работают украинские дипломаты, чиновники и все, кто вовлечен в организацию ответа на российскую агрессию. Но, конечно, самый большой вклад сейчас работу по окончанию войны вносят украинские военные, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что бойцы Вооруженных сил Украины отбили ряд штурмов россиян в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойска РФВторжение России в Украину