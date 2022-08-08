Зеленский рассказал, как должна закончиться война в Украине

После войны Украина должна вернуть себе все, что временно захватила Россия, также страна-агрессор должна понести наказание за свои преступления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, это важно не только из-за справедливости. Только очевидный проигрыш агрессора и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны.

Он также отметил, что именно над таким окончанием войны работают украинские дипломаты, чиновники и все, кто вовлечен в организацию ответа на российскую агрессию. Но, конечно, самый большой вклад сейчас работу по окончанию войны вносят украинские военные, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину.