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Зеленський розповів, як має закінчитися війна в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Після війни Україна повинна повернути собі все, що тимчасово захопила Росія, також країна-агресор повинна понести покарання за свої злочини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Після цієї російської війни проти України не повинно залишитися ні тліючого, ні замороженого конфлікту. Україна повинна повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор має бути покарана за злочин агресії", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, це важливо не тільки через справедливість. Тільки очевидний програш агресора і його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої нової війни.

Він також зазначив, що саме над таким закінченням війни працюють українські дипломати, чиновники і всі, хто залучений в організацію відповіді на російську агресію. Але, звичайно, найбільший внесок зараз по закінченню війни вносять українські військові, які ламають на полі бою російську терористичну машину.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що бійці Збройних сил України відбили низку штурмів росіян у Донецькій області.

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