Зеленський розповів деталі розслідування справи про прослуховування Гончарука

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський має інформацію про продаж незаконних аудіозаписів розмов в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що отримав від Служби безпеки інформацію про розслідування справи щодо прослуховування в кабінеті глави уряду. Про це він заявив після візиту на шахту "Межирічанська" у Львівській області, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, він отримав від СБУ інформацію про те, що незаконно отримані записи розмов у кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука було продано, а в мережу записи потрапили з комп'ютерів журналістів "1+1".

"На жаль, у "Грошей" (програма на "1+1" - ред.) обшуки тому що, наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в Інтернет. Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в Інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в Інтернет викинув", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Зеленський відреагував на ситуацію з обшуками на телеканалі "1+1". Глава держави зазначив, що йому прикро через обшуки в журналістів, але він не буде втручатися в ситуацію.

Як писало РБК-Україна, 5 лютого співробітники СБУ прийшли з обшуками на телеканал "1+1". У службі заявили, що обшуки на телеканалі пов'язані з розслідування справи про прослуховування в кабінеті Гончарука. СБУ має підстави вважати, що до зливу прослуховування причетні журналісти телеканалу "1+1".

Крім того, обшуки відбулися у квартирах деяких журналістів телеканалу "1+1". Зокрема, правоохоронці приходили з обшуками у помешкання журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева.