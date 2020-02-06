Прослушка Гончарука: в рамках расследования СБУ провела более 20 обысков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также проводилась проверка на полиграфе

В рамках расследования дела о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука Служба безопасности Украины (СБУ) провела 23 обыска. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков на заседании парламентского комитета по вопросам свободы слова.

"Было проведено 23 обыска. У кого проведены - это тайна следствия. Мы проводили осмотры мобильных телефонов, компьютеров, в том числе премьер-министра и отдельных министров. Также проводилась проверка на полиграфе", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине января текущего года в сети появилась запись разговора, вероятно, Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и замглавы Национального банка Украины Екатерины Рожковой. Участники якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

После скандала с прослушкой Гончарук заявил о намерении уйти в отставку и направил соответствующее заявление президенту на утверждение. Вместе с тем президент Владимир Зеленский заявил, что "решил дать шанс премьеру".

На данный момент слив разговора чиновников расследуют правоохранители. В частности, вчера, 5 февраля, в рамках расследования СБУ пришла с обысками на "1+1".