Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая

Во время встречи с главами фракций будет обсуждаться назначение даты инаугурации на 19 мая. Об этом заявил новоизбранный президент Владимир Зеленский перед встречей возле ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, он хочет познакомиться с депутатами и лидерами парламентских фракций. Также, новоизбранный президент предложит назначить дату инаугурации на 19 мая

"Будет знакомство с депутатами, с лидерами фракций. Мы будем предлагать 19 число. Так хотим. Самый главный этот вопрос, начнем с этого.Могут быть различные встречи, отдельные встречи. Но мы хотим одну откровенную встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то", - заявил новоизбранный президент.

Напомним, ранее глава фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что сегодня в Верховной раде состоится встреча новоизбранного президента Зеленского с лидера парламентских фракций.

Отметим, накануне в парламент был внесен проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Сейчас проект постановления "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая" передано на рассмотрение руководству.