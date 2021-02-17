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Зеленский расширил перечень руководителей, которых согласовывают с ним

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский расширил перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства. Он внес изменения в указ президента от июня 2008 года.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Итак, в перечень таких должностей внесли следующие:

  • глава Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • первый заместитель, заместители главы Госслужбы специальной связи и защиты информации.

Так, сегодня президент также изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом глава государства ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Напомним, в середине декабря за неделю в Украине система киберзащиты зафиксировала 468 360 подозрительных событий на государственных информационных ресурсах и объектах критической инфраструктуры. На сайты Офиса президента и Госспецсвязи совершили 16 DDoS-атак.

Как писало РБК-Украина, в январе в СНБО зафиксировали более 400 тысяч фишинговых атак. В частности, была выявлена массовая рассылка электронных писем по государственных учреждениях якобы от администрации Госспецсвязи.

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Новости Украины Владимир Зеленскийуказ
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