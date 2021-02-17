Зеленский расширил перечень руководителей, которых согласовывают с ним

Президент Владимир Зеленский расширил перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства. Он внес изменения в указ президента от июня 2008 года.

Так, сегодня президент также изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом глава государства ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Напомним, в середине декабря за неделю в Украине система киберзащиты зафиксировала 468 360 подозрительных событий на государственных информационных ресурсах и объектах критической инфраструктуры. На сайты Офиса президента и Госспецсвязи совершили 16 DDoS-атак.

Как писало РБК-Украина, в январе в СНБО зафиксировали более 400 тысяч фишинговых атак. В частности, была выявлена массовая рассылка электронных писем по государственных учреждениях якобы от администрации Госспецсвязи.