На сайты Офиса президента и Госспецсвязи за неделю совершили почти 20 кибератак

Фото: хакер (freepik.com)

За неделю в Украине система киберзащиты зафиксировала 468 360 подозрительных событий на государственных информационных ресурсах и объектах критической инфраструктуры. В частности, на сайты Офиса президента и Госспецсвязи совершили 16 DDoS-атак.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

В период с 9 по 15 декабря система защищенного доступа государственных органов заблокировала 58 321 атаку различных видов. Это на 7% больше, чем заблокировали за предыдущую неделю.

"Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (97%) и атаки типа Harvest Attack (2%)", - рассказали в Госспецсвязи.

Кроме того, правительственная команда CERT-UA за неделю зарегистрировала и обработала 3 181 киберинцидент, что на 31% больше, чем на предыдущей неделе.

"Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (99%)", - добавили в службе спецсвязи.

Напомним, недавно СНБО предупреждала о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за хакерских атак в США.

Как писало РБК-Украина, в США заявили о взломе серверов Министерства финансов. Злоумышленники похитили из государственных серверов определенные данные.