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В Украине с начала года произошло почти 14 млн киберинцидентов

Киев, Пятница 29 января 2021 18:41
В Украине с начала года произошло почти 14 млн киберинцидентов
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 2021 года в Украине зарегистрировали почти 14 млн инцидентов в сфере кибербезопасности. Однако масштабных киберугроз в первый месяц года не зафиксировали.

Об этом сообщил Совет нацбезопасности и обороны.

Большинство атак (75%) с начала года были направлены на государственный сектор. Наибольшее количество киберинцидентов были связаны с:

  • несанкционированным доступом к компьютерным системам - 70%;
  • сканированием ресурсов - 10%;
  • осуществлением атак типа brute-force - 7%.

Также в январе зафиксировали более 400 тысяч фишинговых атак. В частности, была выявлена массовая рассылка электронных писем по государственных учреждениях якобы от администрации Госспецсвязи.

"Файл, который содержался в этих электронных письмах, предоставлял доступ злоумышленникам к удаленному управлению пораженным компьютером. То есть лицо, получившее доступ, имело возможность уничтожать, копировать, изменять данные, содержащиеся на пораженных компьютерах", - рассказали в СНБО.

Отмечается, что в большинстве случаев удалось избежать негативных последствий, но в некоторых госучреждениях злоумышленникам все же удалось получить доступ к пораженным компьютерам.

Напомним, недавно группу хакеров с Украины обвинили в завладении 2,5 млрд долларов со счетов европейских банков. Хакеры действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.

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