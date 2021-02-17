Зеленский сменил состав СНБО: кто вошел в совет

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом глава государства ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов Украины", - говорится в указе №56/2021.

Отметим, в 2014 году Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задачи по задержанию боевиков. В том же году была назначена замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов.