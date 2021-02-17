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Зеленский сменил состав СНБО: кто вошел в совет

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 15:31
Зеленский сменил состав СНБО: кто вошел в совет Фото: Юлия Лапутина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом глава государства ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов Украины", - говорится в указе №56/2021.

Отметим, в 2014 году Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задачи по задержанию боевиков. В том же году была назначена замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов.

Напомним, ранее Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загородного.

Кроме того, Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.

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