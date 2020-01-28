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Зеленский расширил аппарат СНБО и полномочия Центра кибербезопасности

Новости » Политика     28.01.2020 - 14:41
Зеленский расширил аппарат СНБО и полномочия Центра кибербезопасности
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Штат аппарата СНБО расширен до 190 человек

Президент Украины Владимир Зеленский расширил аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и полномочия Центра кибербезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Данным указом штат аппарата СНБО расширен со 160 до 190 сотрудников, на него возложены функции информационно-аналитического, экспертного, организационного, материально-технического обеспечения Центра кибербезопасности.

Кроме того, расширены полномочия Центра кибербезопасности, который теперь будет координировать и контролировать работу субъектов сектора безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. Также урегулированы вопросы работы Центра в случае отсутствия руководителя, которым является секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО провел заседание рабочей группы из-за утечки персональных данных украинцев. До этого стало известно об утечке данных украинцев, которые зарегистрировались на сайте career.gov.ua для прохождения конкурса на государственную службу. На сегодня эти персональные данные находятся в свободном доступе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОкибербезопасность
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