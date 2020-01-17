ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СНБО собрал рабочую группу из-за утечки персональных данных украинцев

Новости » Общество     17.01.2020 - 17:38
СНБО собрал рабочую группу из-за утечки персональных данных украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госвласть призывают обеспечить надлежащую киберзащиту собственных информационных систем

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провел внеочередное заседание рабочей группы по реагированию на киберинциденты и противодействия кибератакам на государственные информационные ресурсы в связи с утечкой данных с Единого портала вакансий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что во время заседания рассмотрели вопрос об уязвимости Единого портала вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что привело к утечке части персональных данных украинских граждан.

"Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодоления его последствий и обеспечения устойчивой работы портала career.gov.ua и надлежащей защиты персональных данных", - сообщили в СНБО.

Также во время заседания отметили необходимость обеспечения органами госвласти надлежащей киберзащиты собственных информационных систем.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис омбудсмена заявил о вероятной утечке персональных данных граждан, которые зарегистрировались на сайте https://career.gov.ua с целью прохождения конкурса на государственную службу. Персональные данные граждан, которые были загружены на портал, находятся в свободном доступе.

Также сообщалось, что российские хакеры взломали серверы украинской газовой компании Burisma, которая фигурировала в разговоре американского и украинского президентов и стала причиной процедуры импичмента против Дональда Трампа. Взлом связывают с поиском компромата на Джо Байдена. По данному делу Национальная полиция Украины открыла дело.

У Украины были доказательства сбивания самолета до заявлений других стран, - СНБО В СНБО заявили о 7 версиях авиакатастрофы в Иране
Новости Украины СНБОкибербезопасностьутечка данных
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь