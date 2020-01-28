Зеленський розширив апарат РНБО і повноваження Центру кібербезпеки

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Штат апарату РНБО розширено до 190 осіб

Президент України Володимир Зеленський розширив апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і повноваження Центру кібербезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Цим указом штат апарату РНБО розширено зі 160 до 190 співробітників, на нього покладено функції інформаційно-аналітичного, експертного, організаційного, матеріально-технічного забезпечення Центру кібербезпеки.

Крім того, розширено повноваження Центру кібербезпеки, який тепер буде координувати та контролювати роботу суб'єктів сектору безпеки і оборони у сфері кібербезпеки. Також врегульовані питання роботи Центру у разі відсутності керівника, яким є секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО провів засідання робочої групи через виток персональних даних українців. До цього стало відомо про витік даних українців, які зареєструвалися на сайті career.gov.ua для проходження конкурсу на державну службу. На сьогодні ці персональні дані знаходяться у вільному доступі.