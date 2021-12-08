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Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 15:54
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоится очередное заседание ТКГ. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что после вчерашнего разговора лидеров США и России - стороны решат три важных для страны вопросов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

По словам Зеленского, он ожидает, что во время сегодняшнего заседания, стороны найдут выход из сложной ситуации и решат три важных для Украины вопросах, а именно:

  • возвращение режима прекращения огня;
  • обмен пленными;
  • открытие КПВВ.

"Я знаю, что эти же вопросы обсуждались также при поддержке США на встрече президентов США и России. Мы находим любые пути и верим, что этот путь, длинный или короткий, приведет к реальному результату", - отметил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера состоялся онлайн-саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, итоги которого были положительно оценены Зеленским.

В то же время, ожидается, что лидер Штатов также позвонит и президенту Украины уже 9 декабря.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
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