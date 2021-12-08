Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
Сегодня состоится очередное заседание ТКГ. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что после вчерашнего разговора лидеров США и России - стороны решат три важных для страны вопросов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.
По словам Зеленского, он ожидает, что во время сегодняшнего заседания, стороны найдут выход из сложной ситуации и решат три важных для Украины вопросах, а именно:
- возвращение режима прекращения огня;
- обмен пленными;
- открытие КПВВ.
"Я знаю, что эти же вопросы обсуждались также при поддержке США на встрече президентов США и России. Мы находим любые пути и верим, что этот путь, длинный или короткий, приведет к реальному результату", - отметил Зеленский.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера состоялся онлайн-саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, итоги которого были положительно оценены Зеленским.
В то же время, ожидается, что лидер Штатов также позвонит и президенту Украины уже 9 декабря.