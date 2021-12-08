Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса

Сегодня состоится очередное заседание ТКГ. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что после вчерашнего разговора лидеров США и России - стороны решат три важных для страны вопросов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

По словам Зеленского, он ожидает, что во время сегодняшнего заседания, стороны найдут выход из сложной ситуации и решат три важных для Украины вопросах, а именно:

возвращение режима прекращения огня;

обмен пленными;

открытие КПВВ.

" Я знаю, что эти же вопросы обсуждались также при поддержке США на встрече президентов США и России. Мы находим любые пути и верим, что этот путь, длинный или короткий, приведет к реальному результату", - отметил Зеленский.