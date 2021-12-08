Зеленський розраховує, що ТКГ вирішить сьогодні три важливі питання
Сьогодні відбудеться чергове засідання ТКГ. Президент України Володимир Зеленський розраховує на те, що після вчорашньої розмови лідерів США й Росії - сторони вирішать три важливих для країни питань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.
За словами Зеленського, він очікує, що під час сьогоднішнього засідання, сторони знайдуть вихід зі складної ситуації й розв’яжуть три важливих для України питання, а саме:
- повернення режиму припинення вогню;
- обмін полоненими;
- відкриття КПВВ.
"Я знаю, що ці самі питання обговорювалися також за підтримки США на зустрічі президентів США та Росії. Ми знаходимо будь-які шляхи і віримо, що цей шлях, довгий чи короткий, призведе до реального результату", - відзначив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора відбувся онлайн-саміт президентів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, підсумки якого були позитивно оцінені Зеленським.
Водночас очікується, що лідер Штатів також зателефонує й президенту України вже 9 грудня.