Зеленский распустил Раду: главное

Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая. Все подробности, фото и видео - в материале РБК-Украина.

12:10 В комментарии РБК-Украина нардеп Валерий Карпунцов сообщил, что сегодня Зеленский будет проводить консультации с фракциями парламента. Также он отметил, что указ о роспуске Рады может появится уже сегодня вечером.

12:00 Согласно статье 77 Конституции Украины, внеочередные выборы в Верховную раду должны состояться в период 60 дней после того, как будет опубликовано решение о роспуске парламента.

20 мая в Верховной раде состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. В ходе своего выступления Зеленский заявил о том, что он распускает парламент VIII созыва.

“Я очень вас прошу принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс, и сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также я прошу вас уволить с должностей главу СБУ, генерального прокурора, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную раду VIII созыва”, - заявил Зеленский.

Присутствующие в зале нардепы встретили его слова овациями. Такая же реакция была у собравшихся под зданием парламента граждан.

Распад коалиции

17 мая в "Народном фронте" заявили о том, что фракция выходят из коалиции. Об этом на заседании парламента объявил спикер ВР Андрей Парубий, констатировав также прекращение существования коалиции.

"Печальная новость. Учитывая заявление председателя депутатской фракции "Народный фронт" о выходе из фракции коалиции... сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной раде восьмого созыва прекратила свою деятельность... В соответствии с положениями Конституции Украины, в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной раде должна быть сформирована новая коалиция", - заявил глава парламента.

Тогда Парубий призвал все фракции рады и группы начать консультации по поводу формирования новой коалиции.

Полторак подал в отставку

Сразу после окончания церемонии инаугурации в Раде, министр обороны Украины Степан Полторак заявил журналистам о том, что он уходит в отставку. На вопрос, означает ли это, что он опередил призыв нового президента Украины подать в отставку, Полторак ответил: "Конечно".

Кроме того, соответствующее заявление он опубликовал в себя в Facebook.

Фото facebook.com/generalpoltorak