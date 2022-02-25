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Зеленский: рано или поздно начнется диалог между РФ и Украиной о прекращении войны

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил диалог. По его словам, рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

"России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России", - заявил он.

Напомним, накануне Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине.

Также Владимир Зеленский призвал украинцев, которые имеют боевой опыт, выйти на защиту Украины.

Также президент сообщил, что вражеские войска понесли потери в результате активных вооруженных действий.

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Вторжение России в Украину