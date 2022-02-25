RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський: рано чи пізно почнеться діалог між РФ і Україною про припинення війни

Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський не виключив діалог. За його словами, рано чи пізно почнеться діалог між Росією і Україною про припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

"Росії все одно рано чи пізно доведеться вести переговори з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше почнеться ця розмова, тим меншими будуть втрати самої Росії", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні.

Також Володимир Зеленський закликав українців, які мають бойовий досвід, вийти на захист України.

Також президент повідомив, що ворожі війська зазнали втрат в результаті активних збройних дій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України